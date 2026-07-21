Эмин Махмудов: "В этом сезоне мы должны выступить лучше"

Капитан футбольного клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов поделился ожиданиями от первого матча против белорусского "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник высказался на предматчевой пресс-конференции в Баку.

"Мы не планировали участвовать в еврокубках. Хорошо подготовились к матчу. Должны показать качественную игру. Клубу исполняется 90 лет, поэтому мы особенно мотивированы. О следующем сопернике не думаем. Сейчас сосредоточены на матче с "Динамо". Если пройдем этот этап, тогда будем думать о следующей команде", - отметил футболист.

По словам Махмудова, в команде сохраняется хорошая атмосфера.

"В предыдущие годы у нас тоже были шансы выйти в групповой этап, но не получилось. Нам не везло. Верю, что в этом сезоне мы должны показать более высокий результат", - подчеркнул он.

Полузащитник отметил особую роль болельщиков.

"Фанаты поддерживают нас на протяжении всего сезона. В матчах мы должны делать все возможное, чтобы порадовать их. На открытой тренировке они тоже оказали нам великолепную поддержку", - заявил Махмудов.

Капитан добавил, что в составе сохраняется стабильность, а клуб продолжит трансферную работу.

"Сейчас я вижу стабильность в команде. Будут и новые трансферы. Думаю, мы добьемся лучших результатов", - заключил он.

Матч "Нефтчи" - "Динамо" состоится 22 июля на Palms Sports Arena и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 30 июля.