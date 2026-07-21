ЛЧ: "Сабах" минимально обыграла "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Сабах" с минимальным преимуществом обыграл финский "КуПС" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на "Банк Республика Арене" завершилась победой бакинского клуба со счетом 1:0.

Подопечные Вальдаса Дамбраускаса могли открыть счет уже на 32-й минуте, когда Велько Симич отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено.

Незадолго до перерыва черногорский полузащитник все же добился своего, отличившись на первой компенсированной к первому тайму минуте. Во втором тайме счет не изменился.

Таким образом, "Сабах" одержал победу со счетом 1:0 и отправится на ответную встречу в Финляндию с минимальным преимуществом.

Ответный матч состоится через неделю.

20:50

"Сабах" выходит вперед в матче с "КуПС".

Как сообщает İdman.Biz, на 45+1-й минуте счет открыл Велько Симич.

20:00

Стартовал матч второго квалификационного раунда ЛЧ, в котором встречаются "Сабах" и "КуПС".

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на "Банк Республика Арене".

19:14

Сегодня "Сабах" проведет первый матч против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

"КуПС": Йоханнес Крайдль, Браима Магасса, Касим Нуху, Аксели Пуукко, Клинтон Атви, Валентин Гаск, Петтери Пеннанен (к), Густав Энгвалль, Томми Юро, Боб Арма, Петр Пажишек.

Главный тренер: Мийка Нуутинен.

09:14

Сегодня "Сабах" проведет первый матч против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на "Банк Республика Арене" и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

"Сабах" дебютировал в Лиге чемпионов с победы над валлийским "Нью-Сейнтс". В первом матче бакинский клуб выиграл со счетом 2:0, а в гостевой встрече добился победы 2:1 и прошел дальше с общим результатом 4:1.

"КуПС" начал еврокубковую кампанию против северомакедонского "Вардара". Чемпион Финляндии выиграл противостояние с общим счетом 4:3 и вышел во второй квалификационный раунд.

Перед встречей главный тренер гостей Миика Нуутинен назвал "Сабах" фаворитом пары, отметив технику футболистов азербайджанской команды и ее умение контролировать мяч.

Наставник хозяев Валдас Дамбраускас заявил, что команда должна максимально настроиться на встречу и добиться победы ради своих болельщиков. Нападающий Джой-Лэнс Микелс также выразил уверенность в успехе и подчеркнул, что "Сабах" на протяжении недели анализировал игру соперника.

Первый матч имеет особое значение для чемпиона Азербайджана. "Сабаху" необходимо использовать домашнее поле и отправиться в Финляндию с преимуществом, поскольку судьба путевки решится по итогам двух встреч.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в паре "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша). Проигравшая команда продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.