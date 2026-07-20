Главный тренер "КуПС": "Фаворитом является "Сабах"

Главный тренер футбольного клуба "КуПС" Миика Нуутинен поделился ожиданиями от матча с "Сабахом" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, специалист высказался на предматчевой пресс-конференции.

"Мы рады находиться в Баку. Нас ожидает сложная встреча. Мы смотрели матчи "Сабаха" в первом квалификационном раунде. Соперник хорошо обращается с мячом. Мы постарались проанализировать его игру. Все станет ясно на поле", - сказал Нуутинен.

Финский специалист назвал азербайджанский клуб фаворитом противостояния.

"Если говорить реалистично, фаворитом пары является "Сабах". Мы сосредоточены на предстоящем матче", - добавил он.

Встреча "Сабах" - "КуПС" состоится 21 июля в 20:00 на "Банк Республика Арене".