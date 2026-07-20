В рамках проекта "Звезды завтрашнего дня" состоялась церемония подписания спонсорского соглашения - ФОТО

В рамках проекта "Звезды завтрашнего дня", который будет реализован совместно Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Бакинской футбольной федерацией (BFF), состоялись информационная сессия и церемония подписания соглашения с новыми спонсорами.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев, президент BFF Тахир Сулейманов, технический директор АФФА Эдмонд Клаус, главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов, представители компаний-спонсоров и СМИ.

Участникам была представлена подробная информация о турнире "Звезды завтрашнего дня", который проводится с 2006 года среди детей. Также были названы футболисты, которые когда-то играли в этом турнире и впоследствии стали выступать за национальную сборную Азербайджана. После показа тематического видеоролика президент BFF Тахир Сулейманов поприветствовал гостей.

"Наша цель при создании этого турнира - реализовать масштабный проект. Благодарю руководство АФФА и наших новых партнеров за созданные условия для работы в этом направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы открыть футболистов высокого уровня, которые принесут пользу азербайджанскому футболу", - сказал он.

Затем генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев отметил, что возобновление турнира является важным событием.

"Это важная часть стратегии развития АФФА. Детский футбол сегодня является для нас приоритетом, а турнир "Звезды завтрашнего дня" - одним из важных шагов в этом направлении. У соревнований большой потенциал. Надеемся, что в будущем турнир станет международным и в нем будут участвовать зарубежные команды".

Главный тренер национальной сборной Айхан Аббасов рассказал, что в прошлом сам был участником турнира и посещал его матчи.

"Этот турнир открывал не только футболистов, но и арбитров. Уверен, что подобные проекты в будущем принесут большую пользу сборной Азербайджана. Такие соревнования будут способствовать появлению еще большего числа талантливых игроков".

Технический директор АФФА Эдмонд Клаус подчеркнул, что для достижения успеха необходимо уделять больше внимания детскому футболу.

"У АФФА есть несколько важных проектов в этом направлении. Выявление талантов и проведение соревнований имеют огромное значение. Этот турнир может стать первым шагом на пути развития юных футболистов".

В завершение мероприятия Бакинская футбольная федерация и компания Alpex подписали соглашение о спонсорстве, после чего был представлен официальный талисман турнира "Звезды завтрашнего дня".