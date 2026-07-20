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Выступавший в Азербайджане белорусский футболист: "Нефтчи" не будет сидеть в обороне и ждать соперника"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Июля 2026 19:03
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Выступавший в Азербайджане белорусский футболист: "Нефтчи" не будет сидеть в обороне и ждать соперника"

"Шансы "Нефтчи" в матчах с "Динамо" я оцениваю выше".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил бывший голкипер минского "Динамо" Андрей Синенко, в прошлом сезоне выступавший за "Имишли", комментируя предстоящее противостояние белорусского клуба с "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Вратарь подчеркнул, что "Динамо" является амбициозным клубом.

"Я выступал за "Динамо", и до сих пор поддерживаю дружеские отношения с футболистами, которые сейчас играют в команде. Это амбициозный клуб с большой историей и серьезными задачами. Уверен, что перед командой будет поставлена цель выйти в следующий раунд", - сказал он.

Несмотря на это, Синенко считает фаворитом бакинский клуб.

"Нефтчи" в конце прошлого сезона демонстрировал очень качественный, дисциплинированный и быстрый футбол. В составе команды много хороших легионеров и сильных местных игроков, большинство из которых обладают большим опытом. Главному тренеру удалось сплотить команду в единое целое, и сейчас она показывает хорошую игру. В "Динамо" же сейчас мало легионеров, и клуб в основном делает ставку на молодых местных футболистов. Поэтому думаю, что "Нефтчи" не будет сидеть в обороне и ждать атак соперника, а с первых минут сам пойдет вперед и постарается забить".

Белорусский голкипер также отметил важность поддержки болельщиков в Баку и заявил, что матч получится напряженным: "Думаю, что на домашнем матче "Нефтчи" стадион будет полностью заполнен. При такой великолепной поддержке местных болельщиков "Динамо" ждет очень сложная игра. Желаю удачи обеим командам - пусть победит сильнейший".

Отметим, что первый матч между "Нефтчи" и "Динамо" состоится 23 июля в Баку, а ответная встреча пройдет 30 июля на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора.

Согласно решению УЕФА, белорусские клубы проводят домашние матчи еврокубков на территории других стран.

İdman.Biz
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