Главный тренер сборной Азербайджана: "Детский футбол - наше больное место"

"Детский футбол - наше больное место".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов во время выступления на информационной сессии и церемонии раздачи автографов, организованных Бакинской футбольной федерацией (BFF) в рамках проекта "Звезды завтрашнего дня".

Специалист высказался о нынешнем состоянии детского футбола в Азербайджане:

"Когда мы с Джахангиром Фараджуллаевым обсуждаем сборную, уже через 15 минут разговор переходит к детскому футболу. В этом вопросе именно клубы должны выходить на первый план. Говорят, что АФФА должна воспитывать футболистов. Это неверный подход. Специалисты должны проходить стажировки в академиях зарубежных клубов. Конечно, для этого необходимо финансирование. Мы испытываем трудности при подборе игроков в национальную команду. Поэтому проведение таких турниров, как "Звезды завтрашнего дня", в регионах страны было бы гораздо полезнее".