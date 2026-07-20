"Сабах" провел последнюю тренировку перед матчем с "КуПС" - ФОТО

"Сабах" продолжает подготовку к первому матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского "КуПС".

Как сообщает İdman.Biz, первая встреча между "Сабахом" и "КуПС" состоится 21 июля и начнется в 20:00 на стадионе "Банк Республика Арена". Ответный матч пройдет через неделю.

Сегодня бакинская команда провела заключительную тренировку перед предстоящей игрой.

В случае победы по сумме двух встреч "Сабах" в третьем квалификационном раунде сыграет с победителем пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

Если же азербайджанский клуб уступит "КуПС", то продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Левски" (София, Болгария) - "Университатя" (Крайова, Румыния).