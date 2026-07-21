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Потенциальные соперники "Сабаха" сыграют сегодня и завтра

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2026 09:58
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Потенциальные соперники "Сабаха" сыграют сегодня и завтра

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Сабах" проведет первый матч против финского "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает İdman.Biz, сегодня и завтра также состоятся встречи с участием потенциальных соперников бакинской команды на следующем этапе еврокубков.

Если "Сабах" пройдет "КуПС" и выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, то встретится с победителем пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

Матч "Орхус" - "Лех" состоится сегодня и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

В случае поражения от "КуПС" азербайджанский клуб продолжит выступление в Лиге Европы. Тогда его соперником в третьем квалификационном раунде станет проигравший в паре "Левски" (София, Болгария) - "Университатя Крайова" (Румыния).

Первая встреча этих команд пройдет 22 июля и начнется в 21:30.

Матч "Сабах" - "КуПС" состоится сегодня в 20:00 на "Банк Республика Арене". Ответная игра пройдет через неделю в Финляндии.

İdman.Biz
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