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Азер Мамедов: "Игроки старались проявить себя с лучшей стороны"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2026 15:17
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Азер Мамедов: "Игроки старались проявить себя с лучшей стороны"

Главный тренер футбольного клуба "Кяпаз" Азер Мамедов поделился мнением о подготовке команды и проведенном контрольном матче.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, специалист отметил, что встреча пришлась на второй этап предсезонной работы.

"Этот контрольный матч состоялся во второй части подготовительного периода. Мы начали готовиться к нему четыре дня назад и проводили по две тренировки в день. Футболисты старались проявить себя с лучшей стороны как на тренировках, так и в игре. Естественно, у нас остаются недочеты. Ведутся переговоры с футболистами на несколько позиций. Мы близки к завершению селекционной работы. Радует, что по сравнению с первой встречей заметен прогресс в физической готовности и техническом плане. Но нам необходимо работать еще больше, чтобы устранить имеющиеся недостатки", - сказал Мамедов.

Главный тренер подчеркнул, что команда прогрессирует, хотя некоторые аспекты еще требуют доработки.

"Благодарю наших болельщиков, которые не оставили нас без поддержки в обоих матчах, проведенных в Габале", - добавил он.

İdman.Biz
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