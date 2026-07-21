Эрвинс Перконс вошел в тренерский штаб "Имишли"

Футбольный клуб "Имишли" усилил тренерский штаб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, латвийский специалист Эрвинс Перконс назначен помощником главного тренера региональной команды.

35-летний тренер обладает лицензией УЕФА PRO и более чем 15-летним опытом профессиональной работы.

Перконс ранее возглавлял латвийские клубы "Елгава" и "Супер Нова". Под его руководством команды дважды выходили в высшую лигу страны, а также становились чемпионами Первой лиги Латвии в 2022 и 2024 годах.

В ходе карьеры специалист участвовал в стажировках в известных клубах Польши, Норвегии и Австрии.

В основе его тренерской философии лежат дисциплинированная командная игра, высокая интенсивность, тактическая организованность и индивидуальное развитие футболистов.