Liv Bona Dea Arena приводят в соответствие с международными стандартами - ФОТО

На стадионе Liv Bona Dea Arena по графику продолжаются работы по обновлению футбольного поля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), новое покрытие создается по технологии Hybrid Stitched.

Газон примерно на 95 процентов состоит из натуральной травы и на 5 процентов - из синтетических волокон.

Такая технология помогает снизить повреждение покрытия при высокой нагрузке, характерной для футбольных матчей и тренировок.

Работы направлены на повышение качества и износостойкости газона, а также на дальнейшее приведение арены в соответствие с международными стандартами.