Юрий Вернидуб: "Хочу, чтобы в год 90-летия "Нефтчи" стал чемпионом"

Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от первого матча против белорусского "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, украинский специалист высказался на предматчевой пресс-конференции в Баку.

"Я хочу, чтобы в год 90-летия "Нефтчи" стал чемпионом. Команда этого заслуживает. Еще одна наша цель - выйти в основной этап Лиги конференций УЕФА. Для реализации этих задач нам потребуется время", - сказал Вернидуб.

Главный тренер отметил, что соперник находится в хорошем игровом тонусе.

""Динамо" сейчас лидирует в чемпионате своей страны, который продолжается. Несмотря на это, мы сделаем все возможное. В первую очередь должны пройти этот раунд, а уже затем думать о следующих", - подчеркнул специалист.

Матч "Нефтчи" - "Динамо" состоится 22 июля на Palms Sports Arena и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 30 июля.