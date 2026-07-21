От Поццо до де ла Фуэнте: топ-10 величайших тренеров сборных в истории футбола – РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

Чемпионат мира-2026 по футболу изменил историческую иерархию тренеров национальных сборных. Луис де ла Фуэнте привел Испанию к титулу, Лионель Скалони второй раз подряд вывел Аргентину в финал, а Дидье Дешам завершил работу со сборной Франции рекордсменом мундиалей по числу побед.

İdman.Biz попытался составить рейтинг десяти выдающихся тренеров, в котором учитывались результаты на чемпионатах мира и континентальных турнирах, влияние на развитие футбола, продолжительность успеха и роль наставников в становлении выдающихся игроков.

10. Луис де ла Фуэнте – Испания

Победы на ЧМ: 7 в 8 матчах

Главные достижения: чемпион мира-2026, чемпион Европы-2024, победитель Лиги наций-2023

Де ла Фуэнте завершил исторический цикл Испании победой над Аргентиной в финале ЧМ-2026, оформив требл из Лиги наций, чемпионата Европы и Кубка мира. До назначения в первую сборную он долго работал с молодежными командами страны, а при нем лидерами нового поколения стали Родри, Ламин Ямаль, Педри, Нико Уильямс, Пау Кубарси и Унаи Симон.

9. Висенте дель Боске – Испания

Победы на ЧМ: 7 в 10 матчах

Главные достижения: чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012

Дель Боске сохранил стиль, заложенный Луисом Арагонесом, и привел Испанию к первой победе на чемпионате мира, а через два года защитил титул чемпиона Европы. Он сумел объединить представителей "Барселоны" и "Реала", построив игру вокруг Хави, Андреса Иньесты, Серхио Бускетса, Икера Касильяса, Давида Вильи, Карлеса Пуйоля и Серхио Рамоса.

8. Йоахим Лев – Германия

Победы на ЧМ: 12 в 17 матчах

Главные достижения: чемпион мира-2014, бронзовый призер ЧМ-2010, победитель Кубка конфедераций-2017

Лев продолжил реформу немецкого футбола, сделав сборную более техничной, мобильной и ориентированной на контроль мяча. В 2014 году Германия стала первой европейской командой, выигравшей чемпионат мира в Южной Америке, а главными фигурами ее эпохи были Мануэль Нойер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос, Томас Мюллер и на тот момент рекордсмен мундиалей по голам Мирослав Клозе.

7. Франц Беккенбауэр – ФРГ

Победы на ЧМ: 8 в 14 матчах

Главные достижения: чемпион мира-1990, финалист ЧМ-1986

Беккенбауэр дважды подряд вывел сборную ФРГ в финал чемпионата мира: после поражения от Аргентины в 1986 году немцы взяли реванш четыре года спустя. "Кайзер" стал вторым человеком после Марио Загалло, выигравшим Кубок мира как футболист и тренер, а лидерами его команды были Лотар Маттеус, Андреас Бреме, Юрген Клинсманн, Руди Феллер и Юрген Колер.

6. Лионель Скалони – Аргентина

Победы на ЧМ: 11 в 15 матчах

Главные достижения: чемпион мира-2022, финалист ЧМ-2026, победитель Кубка Америки-2021 и 2024, обладатель Финалиссимы-2022

Назначение Скалони первоначально считалось временным решением, но он создал один из наиболее успешных циклов в истории Аргентины благодаря тактической гибкости и умению подстраивать команду под соперника. При нем Лионель Месси выиграл все главные международные трофеи, а важнейшими игроками стали Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

5. Ринус Михелс – Нидерланды

Победы на ЧМ: 5 в 7 матчах

Главные достижения: финалист ЧМ-1974, чемпион Европы-1988

Михелс не выиграл чемпионат мира, но его Нидерланды образца 1974 года изменили футбол благодаря взаимозаменяемости позиций, коллективному прессингу и постоянному движению. Главным исполнителем идей "тотального футбола" был Йохан Кройф, а в 1988 году Михелс привел к победе на Евро уже поколение Рууда Гуллита, Марко ван Бастена и Франка Райкарда, оказав огромное влияние на развитие современного позиционного футбола.

4. Марио Загалло – Бразилия

Победы на ЧМ: 13 в 20 матчах

Главные достижения: чемпион мира-1970, финалист ЧМ-1998, четвертое место на ЧМ-1974

Загалло выиграл чемпионаты мира 1958 и 1962 годов как игрок, привел Бразилию к титулу в 1970-м как главный тренер, а в 1994 году входил в штаб чемпионской команды. Он сумел объединить в одной системе Пеле, Жерсона, Ривеллино, Жаирзиньо и Тостао, а спустя 28 лет вывел в финал сборную с Роналдо, Ривалдо, Бебето, Роберто Карлосом и Кафу.

3. Хельмут Шен – ФРГ

Победы на ЧМ: 16 в 25 матчах

Главные достижения: чемпион мира-1974, финалист ЧМ-1966, бронзовый призер ЧМ-1970, чемпион Европы-1972

Шен провел рекордные 25 матчей на чемпионатах мира и стал единственным тренером, трижды завершавшим мундиаль в первой тройке. Он объединил немецкую организованность с комбинационным футболом, построив одну из сильнейших сборных эпохи вокруг Франца Беккенбауэра, Герда Мюллера, Зеппа Майера, Пауля Брайтнера, Вольфганга Оверата и Гюнтера Нетцера.

2. Дидье Дешам – Франция

Победы на ЧМ: 19 в 26 матчах

Главные достижения: чемпион мира-2018, финалист ЧМ-2022, четвертое место на ЧМ-2026, победитель Лиги наций-2021

Дешам завершил работу со сборной Франции рекордсменом чемпионатов мира по количеству побед, три турнира подряд выводя команду в полуфинал. Его отличали прагматизм, тактическая адаптивность и способность управлять звездной раздевалкой, а при нем ведущими фигурами сборной стали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Поль Погба, Н'Голо Канте, Рафаэль Варан, Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

1. Витторио Поццо – Италия

Победы на ЧМ: 8 в 9 матчах

Главные достижения: чемпион мира-1934 и 1938, олимпийский чемпион-1936

Поццо остается единственным тренером, дважды выигравшим чемпионат мира, причем его Италия взяла два Кубка подряд, одержав восемь побед при одной ничьей, а между мундиалями стала олимпийским чемпионом. Он развивал систему "методо", усилив среднюю линию и баланс команды, главными звездами которой были Джузеппе Меацца, Сильвио Пиола, Анджело Скьявио и Джованни Феррари.

Кто остался за пределами десятки?

В список не вошли несколько чемпионов мира и тренеров с выдающимся наследием: Луис Фелипе Сколари, Карлос Алберто Паррейра, Энцо Беарзот, Чезаре Луис Менотти, Карлос Билардо, Марчелло Липпи, Зепп Хербергер, Эме Жаке и Альф Рамсей.

Сколари превосходит многих участников рейтинга по числу побед на чемпионатах мира, Менотти и Билардо привели Аргентину к титулам с совершенно разной футбольной философией, а Беарзот создал чемпионскую Италию-1982. Однако по совокупности трофеев, стабильности, влияния на развитие игры и работы с несколькими поколениями звезд первая десятка может выглядеть именно так.