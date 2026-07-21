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"Карабах" внес изменение в заявку на Лигу Европы

Азербайджанский футбол
Новости
21 Июля 2026 14:17
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"Карабах" внес изменение в заявку на Лигу Европы

Футбольный клуб "Карабах" направил в УЕФА заявку на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "ЦСКА (София)".

Как сообщает İdman.Biz, Жони Монтьель и Жереми Гнали, не заявленные на встречи первого раунда с исландским "Вестри", вновь не вошли в состав.

Кроме того, из заявки исключен защитник Дани Болт. Вместо него в список легионеров включен новый вратарь Доминик Зломислич.

Заявка "Карабаха" на матчи с "ЦСКА (София)":

Вратари: Шахруддин Магомедалиев, Теймур Гасанов, Доминик Зломислич, Билал Гаджиев, Матеуш Кохальски.

Защитники: Матеус Силва, Бенце Варконьи, Бруно Ланга, Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов.

Полузащитники: Жали Муаддиб, Марко Янкович, Абдулла Зубир, Кади Боржес, Алексей Кашук, Джебраил Макрецкис, Хикмет Джабраилзаде, Педро Бикальо, Али Баширов, Самуэл Лобато.

Нападающие: Закария Саво, Муса Гурбанлы, Реналдо Сефас.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет через неделю в Софии.

В первом квалификационном раунде "Карабах" дважды победил "Вестри" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап.

İdman.Biz
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