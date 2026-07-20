Нидерландский специалист: "У АФФА есть проекты по развитию детского футбола"

"Для развития предстоит проделать еще очень большую работу. Если мы хотим добиться успеха, должны быть едины. Все хотят достичь результата за короткое время, но в футболе это невозможно".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил технический директор Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эдмонд Клаус во время выступления на информационной сессии и церемонии раздачи автографов, организованных Бакинской футбольной федерацией (BFF) в рамках проекта "Звезды завтрашнего дня".

Нидерландский специалист отметил, что у АФФА есть проекты, направленные на развитие детского футбола.

"Эту работу необходимо продолжать. Мне нравится название "Звезды завтрашнего дня". Ранее футбольный клуб "Габала" проводил международный турнир, соответствующий этой идее. К сожалению, сейчас эти соревнования не проводятся. Для развития детского футбола клубы также должны вести соответствующую работу. Азербайджан принимает различные международные соревнования, и ваша страна находится в центре внимания".