Эдмонд Клаус раскрыл планы по развитию азербайджанского футбола

Новый технический директор Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эдмонд Клаус рассказал о своих задачах и планах по развитию футбола в стране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, одним из первых приоритетов специалист назвал подбор тренеров для молодежных сборных.

"В настоящее время главным приоритетом АФФА является правильный выбор и назначение главных тренеров и технического персонала, которые будут готовить молодежные сборные в предстоящем сезоне. С этой целью на официальном сайте АФФА опубликованы соответствующие вакансии. Все работающие в стране тренеры, обладающие лицензиями категории УЕФА A или УЕФА PRO, могут подать заявки на эти должности.

Предстоящий путь потребует терпения, самоотдачи и сотрудничества. Я верю, что в Азербайджане есть человеческий потенциал, таланты и любовь к футболу, необходимые для существенного развития", - сказал Клаус.

Рассказывая о своем профессиональном опыте, нидерландский специалист отметил, что работает в футболе более 35 лет.

"Мне 56 лет, и уже более 35 лет я профессионально работаю в мужском и элитном молодежном футболе. За свою карьеру занимал должности тренера молодежных команд, технического координатора, директора академии, тренера вратарей, скаута и главного тренера. Я работал в таких клубах, как "Аякс", "Аякс Кейптаун" и "Харлем", а также в Китайской футбольной ассоциации и Королевском футбольном союзе Нидерландов. Был помощником тренера национальных команд различных возрастных категорий этих стран. Кроме того, я участвовал в разработке программ курсов для директоров академий и тренеров вратарей категории PRO, а также был главным инструктором этих курсов. Работал консультантом в американской компании Double Pass, сотрудничая преимущественно с академиями клубов MLS", - отметил он.

Клаус также рассказал о своем образовании и многолетней работе в структуре "Аякса".

"Основное образование я получил в Амстердамском университете спорта. Получил специальность учителя физической культуры и специализировался в области спортивного менеджмента. Более 23 лет работы в "Аяксе" в качестве футболиста и сотрудника стали основой моего профессионального развития. Я очень рад возможности поделиться накопленными знаниями и опытом с людьми, работающими в азербайджанском футболе", - подчеркнул специалист.

По словам технического директора, в течение ближайших трех лет АФФА намерена добиться устойчивого развития футбола и улучшить результаты молодежных сборных.

"Прежде всего хочу отметить, что считаю большой честью свое назначение на должность технического директора АФФА и доверие, оказанное мне для руководства масштабным проектом по развитию азербайджанского футбола. В течение ближайших трех лет нашей основной целью будет обеспечение устойчивого развития азербайджанского футбола, улучшение результатов молодежных сборных и достижение ими более успешных выступлений", - заявил Клаус.

Он поблагодарил руководство АФФА за оказанное доверие и перечислил основные направления предстоящей работы.

"Я благодарю президента АФФА господина Ровшана Наджафа, членов Исполнительного комитета, генерального секретаря господина Джахангира Фараджуллаева и его заместителей за то, что доверили мне эту важную должность. Меня очень порадовало интервью президента АФФА на официальном сайте ФИФА, в котором он говорил о необходимости инвестировать в развитие молодежи, футбольные академии и массовый футбол. Он отметил, что мы не должны сосредотачиваться только на результатах, а обязаны смотреть на развитие азербайджанского футбола шире, одновременно призывая болельщиков поддерживать наши команды и посещать стадионы.

Одна из моих главных целей заключается в том, чтобы после длительного перерыва юношеские сборные Азербайджана выступали в Лиге А турниров УЕФА и стали более конкурентоспособными на международной арене. В число наших приоритетов входят разработка индивидуальных программ развития для всех футболистов сборных как во время сборов, так и вне их, формирование привлекательного стиля игры мужских и женских молодежных команд на основе единой футбольной философии, оценка академий, создание системы выявления талантов, а также более тесное сотрудничество между техническими департаментами АФФА и формирование эффективного принципа работы", - сообщил он.

Клаус подчеркнул, что развитие футбола не может быть обязанностью исключительно АФФА.

"Общее развитие футбола в стране принесет пользу профессиональным клубам, академиям, АФФА, всем заинтересованным сторонам и прежде всего футболистам. Игроки хотят осуществить свои мечты и добиться больших успехов как в футболе, так и в жизни. Все начинается с определения четких ценностей, миссии, видения и амбиций. Эти принципы необходимо донести до всех участников азербайджанского футбола. Только после этого можно сформировать футбольную философию. Эта философия состоит не только из игровых ценностей, стиля, принципов и тактических схем. Она также включает общее понимание того, как следует тренировать и направлять футболистов, какую среду создавать для их развития и какие методы обучения наиболее эффективны для азербайджанских детей.Философия должна стать отправной точкой всей работы в клубах, футбольных школах, проектах, системе подготовки тренеров, ассоциации и национальных командах.

Развитие азербайджанского футбола - это ответственность не только АФФА. Это общая ответственность всей страны. Каждый, кто хочет развития, должен внести свой вклад, чтобы Азербайджан постепенно превратился в авторитетную футбольную страну, способную конкурировать на всех уровнях и вызывать гордость у народа и руководства страны. Именно поэтому я планирую уделять время и силы установлению тесных связей с академиями и клубами, оказывать им поддержку и совместно развиваться", - заявил технический директор.

Он также рассказал об использовании методологии FAD, охватывающей различные направления футбольного развития.

"Я использую доказавшую свою эффективность методологию FAD, которая позволяет влиять на все направления футбольной инфраструктуры - от уличного и массового футбола до развития элитного футбола и молодежных академий, от систем соревнований и управления инфраструктурой до подготовки тренеров, управления клубами, выявления талантов, а также мужских и женских сборных. Этот метод основан на восьми ключевых факторах успеха. Первым шагом является анализ текущей ситуации, изучение футбольной культуры Азербайджана, инфраструктуры и деятельности департаментов АФФА.

Я рад видеть, что в АФФА уже существует хорошо организованная и структурированная система управления. Одной из моих главных задач является координация работы всех департаментов, занимающихся технической деятельностью, дальнейшее повышение их профессионального уровня и улучшение реализации проектов. Как я уже отмечал, для укрепления будущего сотрудничества планирую посетить молодежные академии профессиональных клубов страны. Приток футболистов в национальные сборные зависит именно от процесса подготовки и развития, который осуществляется в этих академиях. Они являются важным источником талантов для сборных", - сказал Клаус.

В завершение специалист обратил внимание на необходимость расширения базы футболистов.

"С этой точки зрения особое значение имеют массовый футбол, проекты школьного футбола и программы элитного уличного футбола. Благодаря этим проектам можно выявить талантливых игроков, которые в настоящее время остаются вне поля зрения клубов и академий. Азербайджан не должен потерять ни одного талантливого футболиста. Поэтому выявление и отслеживание игроков должно стать одним из главных направлений развития как для академий, так и для ассоциации", - заключил он.