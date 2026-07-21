Вальдас Дамбраускас: "Мы испытываем отличные эмоции, хотя остается небольшое разочарование"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу над финским "КуПС" (1:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю "Сабах" с победой. Мы испытываем отличные эмоции, хотя остается небольшое разочарование. Команда создала много голевых моментов, но реализовала только один. Футболисты выполнили все установки, однако мяч не шел в ворота. В концовке нам немного повезло, так как соперник мог сравнять счет. Теперь нужно забыть об этом и готовиться к ответной встрече. Нас ждет тяжелый выезд в Финляндию, где предстоит играть на искусственном покрытии. Верю, что там мы лучше используем свои моменты", — заявил Дамбраускас.

Объясняя отсутствие в составе Аарона Малуды, наставник отметил, что руководствовался готовностью игроков.

"Моя задача — выбрать сильнейший состав. Игроки должны соответствовать нашим требованиям и помогать команде побеждать. На данный момент Малуда не был готов к матчу ни физически, ни психологически", — сказал он.

Говоря о переходе на игру с двумя нападающими во втором тайме, Дамбраускас подчеркнул, что команда стремилась увеличить преимущество.

"Мы хотели забить еще. Алексей Исаев и Кахим Пэррис проделали большой объем работы, а выход Ксандера Северину и Орфе Мбину должен был усилить давление на соперника. Мы действительно были близки ко второму голу", — отметил специалист.

Отвечая на вопрос о тактике на ответную встречу, главный тренер заявил, что сначала команда проанализирует первую игру.

"Разберем этот матч, посмотрим, что можно улучшить. Нас ждет непростой выезд, но сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата", — сказал Дамбраускас.

Наставник также признался, что не переживает из-за большого количества нереализованных моментов.

"Меня бы больше беспокоило, если бы мы их вообще не создавали. Сегодня у нас было даже больше голевых возможностей, чем в матче с "Нью-Сейнтсом". Нам не хватило только голов. Гол — это вишенка на торте", — подчеркнул он.

Говоря об отсутствии новичков в стартовом составе, Дамбраускас объяснил, что доверяет футболистам, которые помогли команде стать чемпионом.

"Сезон только начинается. Мы должны ценить игроков, завоевавших титул. Они хорошо взаимодействуют между собой, а новичкам нужно время на адаптацию. При этом у нас очень сильный состав, и каждый футболист способен принести пользу", — заключил Дамбраускас.