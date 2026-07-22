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"Нефтчи" стартует в Лиге конференций матчем с минским "Динамо"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Июля 2026 09:15
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"Нефтчи" стартует в Лиге конференций матчем с минским "Динамо"

Сегодня "Нефтчи" проведет первый официальный матч нового сезона. Бакинский футбольный клуб примет минское "Динамо" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игра состоится на "Palms Sports Arena" и начнется в 20:00.

"Нефтчи" вернулся в еврокубки после паузы и начинает турнир под руководством Юрия Вернидуба. Для украинского специалиста это будет первый официальный еврокубковый матч во главе бакинской команды.

Перед встречей Вернидуб подчеркнул, что ближайшей задачей является преодоление второго квалификационного раунда.

"Я хочу, чтобы в год 90-летия "Нефтчи" стал чемпионом. Команда этого заслуживает. Еще одна наша цель - выйти в основной этап Лиги конференций УЕФА. Для реализации этих задач нам потребуется время.

"Динамо" сейчас лидирует в чемпионате своей страны, который продолжается. Несмотря на это, мы сделаем все возможное. В первую очередь должны пройти этот раунд, а уже затем думать о следующих", - сказал главный тренер.

В отличие от "Нефтчи", для которого встреча станет первым официальным матчем сезона, минское "Динамо" находится в игровом ритме. Белорусский клуб лидирует в национальном чемпионате и уже провел два еврокубковых матча. В предыдущем раунде команда прошла северомакедонский "Силекс".

Капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов отметил, что команда хорошо подготовилась к противостоянию и намерена добиться лучшего результата, чем в предыдущих еврокубковых сезонах.

"Мы не планировали участвовать в еврокубках. Хорошо подготовились к матчу. Должны показать качественную игру.

Клубу исполняется 90 лет, поэтому мы особенно мотивированы. О следующем сопернике не думаем. Сейчас сосредоточены на матче с "Динамо". Если пройдем этот этап, тогда будем думать о следующей команде.

В предыдущие годы у нас тоже были шансы выйти в групповой этап, но не получилось. Нам не везло. Верю, что в этом сезоне мы должны показать более высокий результат", - заявил Махмудов.

Ответный матч состоится 30 июля.

İdman.Biz
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