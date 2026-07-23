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Родри согласился перейти в "Реал"

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 09:14
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Родри согласился перейти в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри дал согласие на переход в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, испанский футболист близок к подписанию контракта со "сливочными". При этом переговоры между "Реалом" и "Манчестер Сити" пока не начались.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча.

Кроме того, он стал чемпионом мира 2026 года в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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