Родри согласился перейти в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри дал согласие на переход в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, испанский футболист близок к подписанию контракта со "сливочными". При этом переговоры между "Реалом" и "Манчестер Сити" пока не начались.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и забил два мяча.

Кроме того, он стал чемпионом мира 2026 года в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.