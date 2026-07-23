"Арсенал" ищет замену травмированному Салиба

Лондонский "Арсенал" планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно после травмы Вильяма Салиба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, в число основных кандидатов вошли Джон Стоунз и Эзри Конса. Необходимость усиления обороны возникла после того, как стало известно, что Салиба пропустит длительный срок.

Французский защитник получил травму спины в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Испании. Операции ему удалось избежать, однако футболиста ожидает продолжительная реабилитация.

Стоунз после истечения контракта с "Манчестер Сити" находится в статусе свободного агента. Интерес к 32-летнему защитнику сборной Англии также проявляет "Челси".

Ранее Стоунз уже работал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой в "Манчестер Сити", когда испанский специалист входил в штаб Пепа Гвардиолы. На ЧМ-2026 футболист провел пять матчей за сборную Англии.

Другим приоритетным вариантом для лондонского клуба является защитник "Астон Виллы" Эзри Конса. На чемпионате мира 28-летний игрок принял участие во всех восьми матчах сборной Англии и был одним из основных футболистов команды Томаса Тухеля.

Контракт Консы с "Астон Виллой" рассчитан еще на два года. Оба кандидата способны действовать не только в центре обороны, но и на правом фланге, что делает их трансфер особенно привлекательным для "Арсенала".

Лондонский клуб уже выкупил у "Байера" Пьеро Инкапье, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды. В центре защиты Артета также может рассчитывать на Габриэла, Риккардо Калафьори, Кристиана Москеру, Юрриена Тимбера и Бена Уайта.

Уайт восстановился после майской травмы колена и вернулся к тренировкам. Тимбер продолжает реабилитацию после повреждения паха и, как ожидается, вскоре присоединится к команде.