23 Июля 2026
RU

"Арсенал" ищет замену травмированному Салиба

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 16:01
64
"Арсенал" ищет замену травмированному Салиба

Лондонский "Арсенал" планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно после травмы Вильяма Салиба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, в число основных кандидатов вошли Джон Стоунз и Эзри Конса. Необходимость усиления обороны возникла после того, как стало известно, что Салиба пропустит длительный срок.

Французский защитник получил травму спины в полуфинале ЧМ-2026 против сборной Испании. Операции ему удалось избежать, однако футболиста ожидает продолжительная реабилитация.

Стоунз после истечения контракта с "Манчестер Сити" находится в статусе свободного агента. Интерес к 32-летнему защитнику сборной Англии также проявляет "Челси".

Ранее Стоунз уже работал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой в "Манчестер Сити", когда испанский специалист входил в штаб Пепа Гвардиолы. На ЧМ-2026 футболист провел пять матчей за сборную Англии.

Другим приоритетным вариантом для лондонского клуба является защитник "Астон Виллы" Эзри Конса. На чемпионате мира 28-летний игрок принял участие во всех восьми матчах сборной Англии и был одним из основных футболистов команды Томаса Тухеля.

Контракт Консы с "Астон Виллой" рассчитан еще на два года. Оба кандидата способны действовать не только в центре обороны, но и на правом фланге, что делает их трансфер особенно привлекательным для "Арсенала".

Лондонский клуб уже выкупил у "Байера" Пьеро Инкапье, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды. В центре защиты Артета также может рассчитывать на Габриэла, Риккардо Калафьори, Кристиана Москеру, Юрриена Тимбера и Бена Уайта.

Уайт восстановился после майской травмы колена и вернулся к тренировкам. Тимбер продолжает реабилитацию после повреждения паха и, как ожидается, вскоре присоединится к команде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матч потенциальных соперников "Карабаха": "Маккаби" разгромил "Шериф"
23:04
Мировой футбол

Матч потенциальных соперников "Карабаха": "Маккаби" разгромил "Шериф"

Гости одержали уверенную победу со счетом 5:0
Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"
22:34
Мировой футбол

Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"

Христо Янев прокомментировал матч с "Карабахом"
Анчелотти отказался тренировать сборную Италии - СМИ
22:20
Мировой футбол

Анчелотти отказался тренировать сборную Италии - СМИ

Он не намерен покидать Бразилию
"Манчестер Сити" завершил приобретение Эллиота Андерсона
21:20
Мировой футбол

"Манчестер Сити" завершил приобретение Эллиота Андерсона

"Горожане" выплатят за игрока 116 миллионов фунтов
"Милан" объявил о продлении контракта с Модричем
20:34
Мировой футбол

"Милан" объявил о продлении контракта с Модричем

Трудовое соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года
В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры
20:18
Мировой футбол

В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры

На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ
В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ
19:52
Мировой футбол

В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ

"Манчестер Сити" может продать чемпиона мира – 2026 за сумму около € 60 млн

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков