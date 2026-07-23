Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд возглавили рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, после ЧМ-2026 рыночная стоимость обоих игроков выросла на 20 млн евро и достигла рекордных 220 млн.
Ямаль помог сборной Испании выиграть чемпионат мира, а Холанд стал одним из наиболее заметных футболистов турнира в составе Норвегии. Третье место в обновленном рейтинге занимает нападающий сборной Франции и "Реала" Килиан Мбаппе, чья стоимость также увеличилась на 20 млн и составила 200 млн евро.
После обновления еще четыре футболиста впервые достигли или превысили отметку в 100 млн евро. Защитник сборной Испании Пау Кубарси и полузащитник Аргентины Энсо Фернандес оцениваются в 100 млн, а стоимость игроков сборной Англии Эллиота Андерсона и Моргана Роджерса выросла до 110 млн евро.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира выглядит следующим образом:
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Эрлинг Холанд - 220 млн евро.
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Ламин Ямаль - 220 млн евро.
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Килиан Мбаппе - 200 млн евро.
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Майкл Олисе - 170 млн евро.
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Джуд Беллингем - 160 млн евро.
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Педри - 140 млн евро.
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Винисиус Жуниор - 140 млн евро.
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Витинья - 140 млн евро.
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Жоау Невеш - 140 млн евро.
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Деклан Райс - 120 млн евро.