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Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами мира

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 16:42
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Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд возглавили рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfermarkt, после ЧМ-2026 рыночная стоимость обоих игроков выросла на 20 млн евро и достигла рекордных 220 млн.

Ямаль помог сборной Испании выиграть чемпионат мира, а Холанд стал одним из наиболее заметных футболистов турнира в составе Норвегии. Третье место в обновленном рейтинге занимает нападающий сборной Франции и "Реала" Килиан Мбаппе, чья стоимость также увеличилась на 20 млн и составила 200 млн евро.

После обновления еще четыре футболиста впервые достигли или превысили отметку в 100 млн евро. Защитник сборной Испании Пау Кубарси и полузащитник Аргентины Энсо Фернандес оцениваются в 100 млн, а стоимость игроков сборной Англии Эллиота Андерсона и Моргана Роджерса выросла до 110 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд - 220 млн евро.

  2. Ламин Ямаль - 220 млн евро.

  3. Килиан Мбаппе - 200 млн евро.

  4. Майкл Олисе - 170 млн евро.

  5. Джуд Беллингем - 160 млн евро.

  6. Педри - 140 млн евро.

  7. Винисиус Жуниор - 140 млн евро.

  8. Витинья - 140 млн евро.

  9. Жоау Невеш - 140 млн евро.

  10. Деклан Райс - 120 млн евро.

İdman.Biz
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