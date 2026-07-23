23 Июля 2026
RU

Пол Скоулз: "Без Месси Аргентина была бы самой ненавидимой сборной в истории"

ЧМ-2026
Новости
23 Июля 2026 16:31
81
Пол Скоулз: "Без Месси Аргентина была бы самой ненавидимой сборной в истории"

Бывший футболист сборной Англии Пол Скоулз резко раскритиковал поведение национальной команды Аргентины на чемпионате мира 2026 года.

В разговоре с экс-партнером по "Манчестер Юнайтед" Ники Баттом он заявил, что симпатии многих болельщиков к аргентинцам во многом связаны исключительно с Лионелем Месси.

"Аргентину поддерживали только аргентинцы. Уберите Месси из этой команды, и это будет самая ненавидимая сборная в истории. Они постоянно используют методы, которые не соответствуют спортивной этике", - сказал Скоулз.

Бывший полузащитник также отметил, что агрессивная игра аргентинцев в финале против Испании не была ответом на действия соперника и началась с первых минут встречи. По его мнению, арбитр должен был лучше контролировать ситуацию.

"Он подбежал и прямо ударил его в ребра. Как вообще можно так поступать? Я и сам несколько раз получал красные карточки за карьеру, но это происходило не из-за поражения. Кто-то грубо играл против меня, я поддавался эмоциям и отвечал", - заявил Скоулз, комментируя эпизод с участием Науэля Молины и Родри после матча.

Англичанин при этом похвалил футболистов сборной Испании за то, что они не стали усугублять конфликт.

"Думаю, игрокам Испании нужно отдать должное. Они не стали раздувать ситуацию и просто отошли в сторону", - отметил он.

Скоулз также подчеркнул, что его критика не относится к Месси.

"Я очень люблю Месси. Поэтому мне неприятно видеть его в окружении таких футболистов", - добавил экс-полузащитник.

Сборная Аргентины в третий раз за четыре последних чемпионата мира дошла до финала, но в решающем матче ЧМ-2026 уступила Испании со счетом 0:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сиясет Аскеров: "С ПАОК будем играть на максимальный результат"
18:12
ЧМ-2026

Сиясет Аскеров: "С ПАОК будем играть на максимальный результат"

Главный тренер женской команды "Нефтчи" оценил победу над "Будучностью"
Сергей Зенев: "Зиря" - небольшой фаворит в противостоянии с "Пайде"
17:57
ЧМ-2026

Сергей Зенев: "Зиря" - небольшой фаворит в противостоянии с "Пайде"

Футболист сборной Эстонии оценил шансы команд перед матчем Лиги конференций УЕФА

Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами мира
16:42
Мировой футбол

Ямаль и Холанд стали самыми дорогими футболистами мира

Рыночная стоимость обоих игроков выросла до 220 млн евро

Депутат Аргентины: "Сборную атакуют, потому что в ней нет чернокожих игроков"
14:53
ЧМ-2026

Депутат Аргентины: "Сборную атакуют, потому что в ней нет чернокожих игроков"

Лилия Лемуан связала критику команды с коммунизмом, левыми движениями и Голливудом

АФА готовит масштабный иск из-за кампании против сборной Аргентины
12:41
ЧМ-2026

АФА готовит масштабный иск из-за кампании против сборной Аргентины

Ассоциация намерена преследовать распространителей ложной информации

"Бенфика" и "Бешикташ" начинают борьбу в Лиге Европы
11:11
ЧМ-2026

"Бенфика" и "Бешикташ" начинают борьбу в Лиге Европы

"Карабах" примет ЦСКА (София) в Баку

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков