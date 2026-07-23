Пол Скоулз: "Без Месси Аргентина была бы самой ненавидимой сборной в истории"

Бывший футболист сборной Англии Пол Скоулз резко раскритиковал поведение национальной команды Аргентины на чемпионате мира 2026 года.

В разговоре с экс-партнером по "Манчестер Юнайтед" Ники Баттом он заявил, что симпатии многих болельщиков к аргентинцам во многом связаны исключительно с Лионелем Месси.

"Аргентину поддерживали только аргентинцы. Уберите Месси из этой команды, и это будет самая ненавидимая сборная в истории. Они постоянно используют методы, которые не соответствуют спортивной этике", - сказал Скоулз.

Бывший полузащитник также отметил, что агрессивная игра аргентинцев в финале против Испании не была ответом на действия соперника и началась с первых минут встречи. По его мнению, арбитр должен был лучше контролировать ситуацию.

"Он подбежал и прямо ударил его в ребра. Как вообще можно так поступать? Я и сам несколько раз получал красные карточки за карьеру, но это происходило не из-за поражения. Кто-то грубо играл против меня, я поддавался эмоциям и отвечал", - заявил Скоулз, комментируя эпизод с участием Науэля Молины и Родри после матча.

Англичанин при этом похвалил футболистов сборной Испании за то, что они не стали усугублять конфликт.

"Думаю, игрокам Испании нужно отдать должное. Они не стали раздувать ситуацию и просто отошли в сторону", - отметил он.

Скоулз также подчеркнул, что его критика не относится к Месси.

"Я очень люблю Месси. Поэтому мне неприятно видеть его в окружении таких футболистов", - добавил экс-полузащитник.

Сборная Аргентины в третий раз за четыре последних чемпионата мира дошла до финала, но в решающем матче ЧМ-2026 уступила Испании со счетом 0:1.