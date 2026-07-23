Депутат Аргентины: "Сборную атакуют, потому что в ней нет чернокожих игроков"

Депутат Палаты представителей Аргентины от правых сил Лилия Лемуан заявила, что международная критика в адрес национальной футбольной команды связана с отсутствием в ее составе чернокожих игроков.

Свое мнение представитель правящей партии "Свобода наступает" высказала в эфире программы La Nación Más, обсуждая обвинения в расизме, которые звучали в адрес Аргентины во время и после ЧМ-2026.

"На нашу команду нападают, потому что в ней нет цветных. Там все белые. Ненависть к нашей команде на этом и прошлом чемпионатах мира возникла из-за отсутствия чернокожих футболистов. Именно поэтому нас начали называть расистами. В составе нет афроамериканцев, но есть игроки из семей с очень скромным достатком, из беднейших слоев населения. Если где-то и существуют серьезные проблемы с расизмом, то это Соединенные Штаты. Страны с самыми большими проблемами находятся в Африке. Рабство началось именно там, а закончилось на Западе. Поэтому абсурдно называть западных людей расистами и рабовладельцами. Этой ненависти хотят добиться левые, индихенистские, прогрессивные и советские движения. Как они пытались настроить мужчин против женщин через феминацизм, так теперь пытаются настроить чернокожих против белых. Они стремятся разделять людей", - сказала депутат.

Она также раскритиковала американского актера Сэмюэла Л. Джексона, распространявшего обвинения в расизме в адрес Аргентины во время ЧМ-2026. Лемуан назвала его публикации дезинформацией и агрессией против всей страны, отметив, что актерские заслуги не освобождают человека от ответственности за публичные заявления.

Заявления Лемуан прозвучали на фоне широкой дискуссии о так называемой антиаргентинской кампании. Представители властей страны связывали критику сборной с левыми, глобалистскими и прогрессивными движениями, тогда как оппозиция обвиняла правительство в отсутствии самокритики и усилении международной поляризации.

Напомним, что борная Аргентины завершила ЧМ-2026 на втором месте, уступив Испании в финале со счетом 0:1.