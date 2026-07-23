АФА готовит масштабный иск из-за кампании против сборной Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) готовит масштабный судебный иск против лиц, причастных к дезинформационной кампании в отношении игроков национальной команды во время ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Foot Mercato и La Nación, возможный иск будет основан на случаях клеветы, распространения поддельных или неподтвержденных материалов, а также необоснованных обвинений.

По данным источника, АФА намерена добиваться ответственности не только для крупных СМИ и влиятельных аккаунтов в социальных сетях, но и для всех лиц, которые в той или иной форме участвовали в распространении этой кампании, независимо от размера их аудитории.

Сообщается, что ассоциация уже собирает материалы, которые могут быть использованы в судебном разбирательстве.

Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ-2026, где уступила Испании со счетом 0:1.