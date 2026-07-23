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"Адейеми перешел в "Барселону" за 22 млн евро - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 15:22
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"Адейеми перешел в "Барселону" за 22 млн евро

"Барселона" объявила о переходе вингера сборной Германии Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".

Как сообщает İdman.Biz, 24-летний футболист подписал с каталонским клубом контракт до 30 июня 2031 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 22 млн евро. Еще 7 млн предусмотрены в виде бонусов.

Адейеми выступал за "Боруссию" на протяжении четырех лет. За это время он провел 146 матчей, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач.

Контракт игрока с немецким клубом истекал летом 2027 года.

В составе сборной Германии новичок "Барселоны" провел 11 матчей и забил один гол.

İdman.Biz
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