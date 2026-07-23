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В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 19:52
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В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ

В мадридском "Реале" называют "неправдой" информацию об интересе "сливочных" к полузащитнику "Манчестер Сити" Родри. В "Королевском клубе" раздражены слухами о потенциальном переходе 30-летнего футболиста, в то время как с ним не было контактов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации источника, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью намерен прививать команде игровой стиль, не подходящий для Родри. Несмотря на позицию "сливочных", испанский полузащитник находится на трансферном рынке. "Манчестер Сити" может продать чемпиона мира – 2026 за сумму около € 60 млн.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

İdman.Biz
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