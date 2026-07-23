"Милан" объявил о продлении контракта с Модричем

"Милан" на официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем на сезон, до 30 июня 2027 года.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

"Лука – ключевая фигура в полузащите "россонери" с момента своего прихода. Он привнес в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола. Хорват продолжит свой путь в футболке "россонери", в которой он провел 37 матчей и забил два гола в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин", — написано в заявлении "Милана".