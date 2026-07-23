23 Июля 2026
RU

"Милан" объявил о продлении контракта с Модричем

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2026 20:34
33
"Милан" объявил о продлении контракта с Модричем

"Милан" на официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем на сезон, до 30 июня 2027 года.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

"Лука – ключевая фигура в полузащите "россонери" с момента своего прихода. Он привнес в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола. Хорват продолжит свой путь в футболке "россонери", в которой он провел 37 матчей и забил два гола в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин", — написано в заявлении "Милана".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матч потенциальных соперников "Карабаха": "Маккаби" разгромил "Шериф"
23:04
Мировой футбол

Матч потенциальных соперников "Карабаха": "Маккаби" разгромил "Шериф"

Гости одержали уверенную победу со счетом 5:0
Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"
22:34
Мировой футбол

Тренер ЦСКА: "Ничья — хороший результат для нас"

Христо Янев прокомментировал матч с "Карабахом"
Анчелотти отказался тренировать сборную Италии - СМИ
22:20
Мировой футбол

Анчелотти отказался тренировать сборную Италии - СМИ

Он не намерен покидать Бразилию
"Манчестер Сити" завершил приобретение Эллиота Андерсона
21:20
Мировой футбол

"Манчестер Сити" завершил приобретение Эллиота Андерсона

"Горожане" выплатят за игрока 116 миллионов фунтов
В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры
20:18
Мировой футбол

В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры

На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ
В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ
19:52
Мировой футбол

В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ

"Манчестер Сити" может продать чемпиона мира – 2026 за сумму около € 60 млн

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля выбрала Беллингема и высказалась о его бывшей - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков