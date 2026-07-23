"Манчестер Сити" завершил приобретение Эллиота Андерсона

"Манчестер Сити" завершил приобретение полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона за рекордные 116 миллионов фунтов.

"Сити" согласовал переход 23-летнего Андерсона, еще пока Эллиот выступал за сборную Англии на чемпионате мира, сообщает İdman.Biz.

Сейчас Андерсон вернулся домой с бронзовой медалью и первым делом уладил оставшиеся формальности, заключив с "Сити" пятилетний контракт.

Андерсон выступал за "Форест" после своего перехода из "Ньюкасла" за 35 миллионов фунтов летом 2024. В течение двух сезонов у "лесников" Эллиот сыграл 92 матча во всех соревнованиях.