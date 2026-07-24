Миллиард на всех: сколько получили участники и клубы по итогам ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершился с рекордными доходами: Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает, что общий заработок с 2023 по 2026 год окажется на $4 млрд больше, чем прогнозировалось перед стартом турнира. Однако на выплаты сборным и клубам рекорд не повлияет. İdman.Biz со ссылкой на Forbes Sport рассказывает подробности того, как ФИФА будет делить деньги

Призовые выплаты за ЧМ не так велики, как у клубов в Лиге чемпионов. Еще в прошлом веке ФИФА начала переводить национальным ассоциациям средства за выступление сборных, однако они были небольшими на фоне всех доходов федерации.

Та же картина сохраняется и сейчас. УЕФА переводит клубам более 90% всей выручки с проданных ТВ-прав и коммерческих контрактов за еврокубки, а также постоянно направляет миллионы евро ассоциациям на развитие футбола. ФИФА тоже спонсирует ассоциации, но призовые фонды турниров не сравнимы с финансовыми возможностями федерации.

Перед ЧМ-2026 общий пакет поддержки всех 48 сборных был увеличен до $871 млн, хотя изначально ФИФА планировала направить на эти цели лишь $727 млн. Для сравнения, на ЧМ-2022 призовой фонд составил $440 млн, из которых свыше 10% ($42 млн) отошло Аргентине.

"ФИФА гордится тем, что находится в самом устойчивом финансовом положении в своей истории, которое позволяет нам беспрецедентным образом помогать всем национальным ассоциациям", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино перед повышением призового фонда.

Рост призовых связан не столько с рекордными ожиданиями ФИФА, сколько с банальной математикой. Чемпионат мира расширен до 48 сборных, поэтому невозможно было сохранить предыдущий уровень расходов с 16 дополнительными командами. И, как оказалось, прирост выплат непосредственно участникам оказался не таким большим.

Он мог быть еще меньшим, если бы ФИФА в мае не анонсировала повышение выплат на 15%, ссылаясь на коммерческий успех чемпионата. Каждая федерация получила $2,5 млн на подготовку к чемпионату. Страны сами решали, как потратить деньги: например, можно было вложить их в тренировочный процесс, а можно было поделиться частью бонусов с игроками и тренерами.

Непосредственно на ЧМ-2026 сборные разыграли $751 млн. Победитель — сборная Испании — получил рекордные $51 млн, что на $9 млн больше, чем у Аргентины в Катаре. Как и с $2,5 млн на подготовку, Королевская федерация футбола страны (RFEF) сама определит, куда направить средства. Например, Аргентина в 2022 году поделила средства между игроками (около $32 млн) и тренерами (оставшаяся часть призовых).

Аргентина на этот раз заработала $34 млн. Хотя экономический эффект от чемпионства куда обширнее, чем просто призовые, ведь следом повышаются и коммерческие доходы. Например, в 2023 году после выигрыша титула только за товарищеский матч с Австралией в Китае Аргентина получила примерно $7 млн. А коммерческие доходы от спонсоров увеличились за год после ЧМ-2022 на 45 млрд песо (примерно $40 млн по курсу на тот период).

Команды, вылетевшие на групповой стадии, получили по $10 млн — это всего на миллион больше, чем в декабре 2022 года. Фактически основной прирост средств отошёл именно сильнейшим сборным. И в отличие от выплат за Евро от УЕФА, ФИФА ничего не платит за результат на групповом этапе. Неважно, как команда прошла в плей-офф — через три ничьи, как Кабо-Верде, или как та же Аргентина, — выплаты одинаковые.

Вот сколько заработали сборные на ЧМ-2026 и какие призовые полагались за стадии на ЧМ-2022 без учёта надбавок за подготовку к турнирам:

Кроме того, ФИФА оплачивала участникам перелеты бизнес-классом, проживание, внутренний транспорт и другие расходы делегаций. Здесь федерация не оглашает расходы, но они явно превышают миллион долларов для каждой сборной. И учитывая рекордную выручку на ЧМ-2026, через четыре года призовой фонд должен увеличиться, даже если ФИФА не расширит турнир до 64 сборных. Также можно ожидать роста компенсаций клубам.

"Манчестер Сити" должен получить больше всех

Еще $355 млн было зарезервировано для клубов, отпустивших футболистов в национальные команды. Тоже рекордные выплаты в истории — с прошедшего ЧМ-2022 общая сумма выплат увеличилась на $146 млн. И это лишь "призовые", есть еще специальный страховой фонд. Его размер на завершившемся чемпионате не сообщается, но в Катаре он составлял $70 млн.

Впервые выплаты распространялись не только на финальную часть чемпионата мира, но и на отборочный турнир, что увеличило число команд, способных получить компенсацию. Пока точно не объявлено, сколько именно получит каждая из команд, но некоторые порталы начали публиковать первые оценки.

Всего непосредственно за ЧМ-2026 компенсации составили $250 млн. Каждому клубу положены средства за день пребывания спортсмена. The Athletic считает, что это примерно $5 тыс., а другие порталы дают оценку до $7 тыс. Некоторые утверждают, что выплаты положены всем клубам, где игрок выступал за последние два года, а другие заявляют, что только действующим командам. Итоговый размер определит сама ФИФА в конце года, когда опубликует финансовую отчетность.

Лидирует в рейтинге выплат "Манчестер Сити" с компенсацией в $4,4 млн. В США, Мексику и Канаду поехало сразу 19 футболистов "горожан", из них шестеро дошли до матча за третье место и финала, а испанец Родри стал лучшим игроком турнира.

Однако из-за разделения выплат непосредственно за ЧМ и за квалификацию "Манчестер Сити" не показал рекордных компенсаций. В Катаре, согласно отчету ФИФА, клуб "заработал" $4,6 млн. Выплаты за отборочные матчи станут известны лишь с официальным отчетом ФИФА. Они могут составить примерно $2 тыс. за заявку футболиста на матч.

Второй, как и четыре года назад, стала "Барселона". У каталонцев восемь футболистов стали чемпионами мира — клуб может получить $3,9 млн. В топ-5 также вошли "Бавария", "Арсенал" и "ПСЖ". Все эти команды не просто отправили на ЧМ-2026 много игроков, но некоторые из них дошли до решающих матчей. Первая десятка рейтинга, согласно анализу The Athletic, выглядит так. Сам портал подтверждает, что это лишь оценка, итоговые цифры могут быть другими, но порядок команд останется примерно таким же:

В общей сложности выплаты командам и сборным перевалили за миллиард долларов — примерно десятая часть от прогнозируемых доходов . Если бы выплаты координировались после чемпионата, ассоциации и клубы захотели бы дополнительные сотни миллионов. Теперь эти деньги будут предметом торга перед ЧМ-2030 и, возможно, сохранят Джанни Инфантино власть в ФИФА — если только по желанию Дональда Трампа швейцарец не уйдет в ООН.