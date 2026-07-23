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Сиясет Аскеров: "С ПАОК будем играть на максимальный результат"

ЧМ-2026
Новости
23 Июля 2026 18:12
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Сиясет Аскеров: "С ПАОК будем играть на максимальный результат"

Главный тренер женской футбольной команды "Нефтчи" Сиясет Аскеров заявил, что бакинский клуб намерен добиться максимального результата в матче против ПАОК в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы проанализировали последние три матча соперника. Во время учебно-тренировочных сборов подготовили план с учетом игровой системы "Будучности", и команда работала в соответствии с ним. Футболистки правильно поняли сильные и слабые стороны соперника. Мы знали, что будет сложно", - цитирует Аскерова report.az.

Специалист отметил, что дополнительную нагрузку создали раннее начало встречи и жара. "Матч назначили на 22 июля, на 11:00 утра. Мы прибыли в Грецию 21 июля и успели провести только легкую тренировку. От места проживания до стадиона был час пути, поэтому команде пришлось очень рано проснуться. В ходе подготовки мы специально проводили занятия в то же время, на которое был назначен матч. Сильная жара тоже создала проблемы. Была и усталость, и сложности по ходу игры, но это не оправдание, потому что условия были одинаковыми для обеих команд", - сказал он.

По словам Аскерова, "Нефтчи" имел достаточно возможностей решить исход встречи до серии пенальти. "В целом команда сыграла хорошо. У нас были стопроцентные голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Матч перешел в дополнительное время, где мы тоже не забили, а судьба встречи решилась в серии пенальти. Наш вратарь и футболистки, исполнявшие удары, проявили большой характер, и в итоге победа осталась за нами", - подчеркнул тренер.

Следующим соперником "Нефтчи" станет ПАОК. "Мы посмотрели матчи греческого клуба. Это качественная команда, и мы понимаем, что будет трудно. Но готовимся на высоком уровне. Мы уже начали турнир с исторической победы и хотим выйти из группы, чтобы пройти в следующий этап. ПАОК силен, будет играть дома и при заполненных трибунах, однако, несмотря на все это, мы выйдем на поле ради максимального результата", - заявил Аскеров.

Матч между "Нефтчи" и ПАОК состоится 25 июля в Греции.

İdman.Biz
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