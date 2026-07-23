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Сергей Зенев: "Зиря" - небольшой фаворит в противостоянии с "Пайде"

ЧМ-2026
Новости
23 Июля 2026 17:57
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Сергей Зенев: "Зиря" - небольшой фаворит в противостоянии с "Пайде"

Футболист сборной Эстонии Сергей Зенев считает "Зиря" небольшим фаворитом в противостоянии с "Пайде" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

"Зиря" - небольшой фаворит в этой паре. Команда в последние годы регулярно участвует в клубных турнирах УЕФА и уже накопила достаточный международный опыт", - цитирует Зенева АЗЕРТАДЖ.

Бывший нападающий "Габалы" отметил успешные выступления бакинского клуба в еврокубках.

"Например, об этом говорят победа над "Дунайской Стредой", а также матчи против "Осиека" и "Хайдука" (Сплит). При этом я не считаю "Пайде" слабым соперником. В последние сезоны эстонская команда доказала, что способна конкурировать с сильными клубами в Европе. Первый матч пройдет на ее поле, и это может стать дополнительным преимуществом. Если "Пайде" добьется приемлемого результата дома, то в ответной встрече у команды будут вполне реальные шансы побороться за выход в следующий раунд", - сказал он.

Первый матч пройдет на стадионе "Раннастаадион" в Пярну и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ответная встреча состоится через неделю в Сумгайыте.

Победитель пары в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой противостояния "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Вена, Австрия).

İdman.Biz
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