Френки де Йонг не выйдет на поле в этом году - СМИ

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг может пропустить пять-шесть месяцев из-за разрыва внутренней боковой связки колена, который он получил в расположении сборной Нидерландов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, футболист не выйдет на поле в 2026 году.

Ранее издание AS сообщало, что в "Барселоне" считают, что в сборной Нидерландов виноваты в усугублении травмы 29-летнего футболиста. У де Йонга было повреждение в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1 (2:3 пен.)), однако он отыграл 110 минут. Также в каталонском клубе полагают, что сам полузащитник мог попросить о замене в указанной встрече.