"Малишева" Вюсала Искендерли одержала уверенную победу над "Хибернианом" в матче Лиги конференций

Нападающий сборной Азербайджана Вюсал Искендерли принял участие в первом матче косовского клуба "Малишева" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, "Малишева" принимала на своем поле шотландский "Хиберниан". Встреча завершилась победой косовского клуба со счетом 2:0.

Искендерли вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте матча. Результативными действиями азербайджанский форвард не отметился.

Ответный поединок между командами состоится через неделю.