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"Арсенал" согласовал условия с Гимарайнсом и готовит новое предложение - Романо

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 08:15
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"Арсенал" согласовал условия с Гимарайнсом и готовит новое предложение - Романо

Футбольный клуб "Арсенал" достиг согласия по личным условиям с полузащитником "Ньюкасла" и сборной Бразилии Бруно Гимарайнсом. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное предложение. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

По информации источника, "Арсенал" планирует предложить "Ньюкаслу" сумму в £ 70 млн (€ 82 млн). Ожидается, что это предложение будет отклонено, однако в "Арсенале" уверены, что у них есть шансы на успешный переход игрока. Микель Артета, главный тренер "канониров", настаивает на необходимости подписания Гимарайнса.

Ранее "Арсенал" уже делал два предложения: первое — на £ 55 млн (около € 65 млн), второе — на £ 65 млн (более € 76,2 млн). Оба предложения были отклонены.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

İdman.Biz
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