Бен Джейкобс: "Харри Кейн переподпишет контракт с "Баварией"

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн переподпишет контракт с мюнхенским клубом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, с форвардом, чей контракт истекает летом 2027 года, связывалась испанская "Барселона". Помимо этого, саудовский "Аль-Хиляль" тоже попытается подписать футболиста.

На чемпионате мира — 2026 Кейн провел семь матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. За "Баварию" 32-летний англичан сыграл 51 игру во всех турнирах и набрал 51+7 по "гол+пас". Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.