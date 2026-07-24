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Лучший игрок ЧМ-2026 может выбыть на долгий срок из-за операции на спине

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 04:30
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Лучший игрок ЧМ-2026 может выбыть на долгий срок из-за операции на спине

Полузащитник "Манчестер Сити", капитан сборной Испании Родри рискует пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, обладатель "Золотого мяча — 2024" испытывает проблемы со спиной, которые могут потребовать хирургического вмешательства.

Под угрозой может оказаться переход 30-летнего хавбека в "Реал". Ранее сообщалось, что стороны уже якобы согласовали личные условия контракта.

На ЧМ-2026 Родри одержал победу в составе Испании и был признан лучшим игроком турнира, получив приз от ФИФА.

İdman.Biz
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