"Ливерпуль" готов перехватить Аклиуша у "ПСЖ"

Футбольный клуб "Ливерпуль" сделал предварительное предложение о покупке крайнего нападающего "Монако" Магнеса Аклиуша, которым также интересуется "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, парижский клуб сделал несколько предложений, ни одно из которых не устроило "Монако". Последнее из них составило £ 34 млн (€ 40 млн). Подчеркивается, что "Ливерпуль" видит в 24-летнем футболисте замену для покинувшего команду Мохамеда Салаха.

В минувшем сезоне Аклиуш принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.