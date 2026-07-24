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Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

ЧМ-2026
Новости
24 Июля 2026 09:41
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Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал обещание Марка Кукурельи сделать татуировку с его портретом после победы команды на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, перед началом турнира 27-летний защитник в шутку заявил, что нанесет изображение де ла Фуэнте на тело, если сборная Испании завоюет трофей.

Испанцы выполнили условие, обыграв Аргентину в финале со счетом 1:0 после дополнительного времени и во второй раз став чемпионами мира.

"Я сказал ему, что он сумасшедший, но обещания нужно выполнять. Он человек слова", - сказал де ла Фуэнте в эфире RTVE.

Кукурелья уже известен подобными обещаниями. После победы сборной Испании на Евро-2024 он покрасил волосы в красный цвет, как и обещал перед турниром.

Левый защитник был одним из ключевых игроков команды на ЧМ-2026. Сборная Испании завершила турнир с лучшим показателем по игре в обороне, пропустив один мяч в восьми матчах.

İdman.Biz
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