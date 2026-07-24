Принцесса Испании после финала ЧМ-2026 перепутала своих подданных с польскими фанатами

Принцесса Испании Леонор де Бурбон-и-Ортис после финала чемпионата мира-2026 перепутала фанатов национальной команды с польскими болельщиками.

Как сообщает İdan.Biz, в финале чемпионата мира, который состоялся 19 июля на арене "Метлайф-стэдиум" в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

После этого принцесса Испании опубликовала в соцсетях видео, на котором большое количество людей празднует победу своей команды.

"Радость от завоевания Кубка мира", — подписала ролик де Бурбон-и-Ортис.

На видео оказались не испанские болельщики, а фанаты краковской "Вислы", которые праздновали возвращение своей команды в высший футбольный дивизион чемпионата Польши.