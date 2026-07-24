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Болельщики "Челси" призвали клуб сохранить Дастана Сатпаева

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 12:11
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Болельщики "Челси" призвали клуб сохранить Дастана Сатпаева

Болельщики "Челси" призвали руководство лондонского клуба сохранить в составе нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева.

Как сообщает İdman.Biz, фанатская страница Against the World, посвященная "Челси", предложила продать Николаса Джексона и Лиама Делапа либо отправить их в долгосрочную аренду.

"Николас Джексон и Лиам Делап должны покинуть команду. Не имеет значения, будет это полноценный трансфер или аренда на сезон. Я хочу, чтобы Эмануэль Эмега и Дастан Сатпаев остались в составе", - говорится в публикации.

Сейчас Сатпаев проходит предсезонную подготовку вместе с "Челси". Главный тренер команды Хаби Алонсо примет решение о будущем казахстанского форварда по итогам сборов.

Сатпаев уже принял участие в двух товарищеских матчах лондонского клуба.

İdman.Biz
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