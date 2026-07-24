"Барселоне" придется заплатить за Лапорта значительно больше ожидаемого

Ситуация вокруг возможного перехода защитника сборной Испании Эмерика Лапорта в "Барселону" осложняется.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением 32-летнего футболиста.

В "Барселоне" Лапорта считают опытным защитником, способным заменить Иньиго Мартинеса в случае его ухода из команды. Однако "Атлетик" не намерен расставаться с игроком на условиях, о которых ранее сообщали СМИ. По данным испанской прессы, сумма возможного трансфера составит не 12-15 миллионов евро, а примерно вдвое больше.

Контракт Лапорта с клубом из Бильбао рассчитан до 30 июня 2028 года. "Атлетик" не планирует продавать защитника.

В распоряжении главного тренера "Барселоны" Ханси Флика сейчас находятся пять центральных защитников: Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Жерар Мартин, Рональд Араухо и Андреас Кристенсен. В случае трансфера Лапорта один из этих футболистов может быть выставлен на продажу.

Отметим, что защитник сыграл важную роль в победе сборной Испании на ЧМ-2026, составив на турнире надежную пару в центре обороны с Пау Кубарси. Лапорт вернулся в "Атлетик" из "Аль-Насра" в прошлом году за 10 миллионов евро. Ранее он выступал за основную команду клуба из Бильбао с 2012 по 2018 год, после чего перешел в "Манчестер Сити" за 65 миллионов евро.

В составе английского клуба защитник провел четыре с половиной сезона под руководством Пепа Гвардиолы, а в 2023 году был продан в "Аль-Наср" за 27,5 миллиона евро.