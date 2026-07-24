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ОФИЦИАЛЬНО: Юрген Клопп возглавил сборную Германии - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 13:41
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ОФИЦИАЛЬНО: Юрген Клопп возглавил сборную Германии - ОБНОВЛЕНО

Юрген Клопп официально назначен новым главным тренером футбольной сборной Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, контракт с 59-летним немецким специалистом рассчитан до июля 2030 года. В его тренерский штаб вошли многолетние помощники Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, а также Свен Бендер.

Последним клубом Клоппа был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Вместе с английской командой специалист выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов УЕФА и ряд других трофеев. С января 2025-го по июль 2026 года он занимал должность руководителя глобального футбольного направления компании Red Bull.

Сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2026 в 1/16 финала, уступив Парагваю в серии пенальти. После этого Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера национальной команды.

13:09

Юрген Клопп подписал контракт со сборной Германии по футболу и станет новым главным тренером национальной команды.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до июля 2030 года, а официальное объявление о назначении ожидается сегодня.

Клопп сменит на этом посту Юлиана Нагельсманна, который был отправлен в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.

İdman.Biz
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