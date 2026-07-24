Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Испанский футбольный тренер Пеп Гвардиола отклонил предложение возглавить сборную Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Федерация футбола Италии направила 55-летнему специалисту официальное предложение на этой неделе, однако он не ответил согласием. По имеющейся информации, Гвардиола хочет проводить больше времени с семьей, отдохнуть и на некоторое время дистанцироваться от футбола.

В числе других кандидатов на пост главного тренера сборной Италии рассматривается Андреа Пирло, кандидатуру которого поддерживает Паоло Мальдини. Федерация также обращалась к Карло Анчелотти, однако получила отказ.

Испанец пока не приступил к новому проекту после ухода из "Манчестер Сити", который возглавлял на протяжении 10 лет. За это время он шесть раз выиграл Английскую Премьер-лигу, а также завоевал Лигу чемпионов УЕФА и ряд других крупных трофеев.

Ожидается, что Гвардиола возьмет паузу в тренерской работе, после чего вновь вернется в футбол.