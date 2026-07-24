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Неймар жестко ответил критикам: "Занимайтесь своей жизнью"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 14:41
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Неймар жестко ответил критикам: "Занимайтесь своей жизнью"

Нападающий "Сантоса" Неймар резко отреагировал на критику из-за участия в покерном турнире.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист опубликовал видео в социальных сетях, в котором подчеркнул, что отправился на турнир в свой выходной день.

"Сегодня я готовился ко второй тренировке и вспомнил, что все обсуждали мой поход на покер в выходной. Утром я тренировался, не поехал на матч, а затем снова вернулся к занятиям. Это был мой выходной, но люди все равно продолжают говорить. Сейчас я готовлюсь к тренировке. Мне можно тренироваться или и за это будете критиковать? Занимайтесь своей жизнью", - заявил Неймар.

Футболист выглядел раздраженным и в конце видео ударил рукой по камере телефона.

На прошлой неделе Неймар завершил короткий отпуск после ЧМ-2026 и вернулся в расположение "Сантоса". Сборная Бразилии покинула турнир в 1/8 финала, уступив Норвегии. Сейчас нападающий работает по индивидуальной программе физической подготовки, поэтому не отправился вместе с командой в Венесуэлу. Без него "Сантос" обыграл UCV в гостях со счетом 4:1.

Критика в адрес Неймара возникла после того, как во время первого матча плей-офф за выход в 1/8 финала Южноамериканского кубка против "Универсидад Сентраль" он участвовал в покерном турнире в Сан-Паулу.

Футболист давно известен увлечением покером. Через несколько дней после завершения ЧМ-2026 и объявления об уходе из сборной он также выступил на турнире в Лас-Вегасе.

İdman.Biz
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