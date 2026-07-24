Эндрик назовет сына необычным именем

Футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эндрик вместе с супругой, блогером Габриэли Мирандой, объявил имя своего будущего сына.

Как сообщает İdman.Biz, в опубликованном в социальных сетях видео пара сообщила, что ребенка назовут Кендриком.

Имя стало известно во время мероприятия в Сан-Паулу, организованного по случаю скорого рождения первенца. На церемонии присутствовали около 120 родственников и друзей пары, а внимание гостей привлекла декоративная табличка с именем ребенка.

После публикации кадров выбор Эндрика и Габриэли стал предметом обсуждения в социальных сетях. Часть пользователей предположила, что имя может быть связано с американским рэпером Кендриком Ламаром. Другие назвали выбор оригинальным и пошутили, что ребенок "родится уже со сценическим псевдонимом".

Сами Эндрик и Габриэли пока не объяснили, почему решили назвать сына именно Кендриком.

О беременности Миранды стало известно в апреле. Позднее пара провела церемонию определения пола ребенка, на которой объявила, что ждет мальчика.