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Эндрик назовет сына необычным именем

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 16:44
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Эндрик назовет сына необычным именем

Футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эндрик вместе с супругой, блогером Габриэли Мирандой, объявил имя своего будущего сына.

Как сообщает İdman.Biz, в опубликованном в социальных сетях видео пара сообщила, что ребенка назовут Кендриком.

Имя стало известно во время мероприятия в Сан-Паулу, организованного по случаю скорого рождения первенца. На церемонии присутствовали около 120 родственников и друзей пары, а внимание гостей привлекла декоративная табличка с именем ребенка.

После публикации кадров выбор Эндрика и Габриэли стал предметом обсуждения в социальных сетях. Часть пользователей предположила, что имя может быть связано с американским рэпером Кендриком Ламаром. Другие назвали выбор оригинальным и пошутили, что ребенок "родится уже со сценическим псевдонимом".

Сами Эндрик и Габриэли пока не объяснили, почему решили назвать сына именно Кендриком.

О беременности Миранды стало известно в апреле. Позднее пара провела церемонию определения пола ребенка, на которой объявила, что ждет мальчика.

İdman.Biz
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