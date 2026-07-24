"Ювентус" переключился с Мартинеса на Сузуки

Футбольный клуб "Ювентус" начал рассматривать альтернативные варианты усиления позиции вратаря после осложнения переговоров по Эмилиано Мартинесу.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на итальянского футбольного менеджера Джанлуку Ди Марцио, одним из основных кандидатов стал голкипер "Пармы" Зион Сузуки.

Туринский клуб всерьез заинтересован в Мартинесе, однако "Астон Вилла" не согласна продавать аргентинца за предложенные шесть-семь миллионов евро. Сам футболист, как сообщается, положительно относится к возможному переходу, но переговоры пока не продвигаются.

На этом фоне "Ювентус" активизировал работу по трансферу Сузуки. Интерес к вратарю сборной Японии также проявляют клубы английской Премьер-лиги.

Еще одним вариантом для туринцев является голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио. "Ювентус" продолжает контакты по обоим направлениям, чтобы усилить вратарскую линию до завершения трансферного окна.