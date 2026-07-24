Дарвин Нуньес может покинуть "Аль-Хиляль" и перейти в MLS

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес, выступающий за саудовский "Аль-Хиляль", попал в сферу интересов "Атланта Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, клуб MLS уже установил предварительный контакт с представителями "Аль-Хиляля", чтобы оценить возможность трансфера. Официальные переговоры пока не ведутся, однако стороны могут перейти к ним в ближайшие недели.

Положение Нуньеса в команде изменилось после перехода Карима Бензема в "Аль-Хиляль", который возглавляет Симоне Индзаги. Уругвайский форвард перестал играть важную роль в планах клуба, поэтому он рассматривает возможность продолжения карьеры в другом чемпионате.

"Атланта Юнайтед" намерен усилить линию атаки и пригласить в MLS еще одного известного футболиста. В случае перехода 27-летний Нуньес сможет сыграть в чемпионате США против Лионеля Месси, который представляет "Интер Майами".