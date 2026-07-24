24 Июля 2026
RU

Дарвин Нуньес может покинуть "Аль-Хиляль" и перейти в MLS

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2026 18:16
6
Дарвин Нуньес может покинуть "Аль-Хиляль" и перейти в MLS

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес, выступающий за саудовский "Аль-Хиляль", попал в сферу интересов "Атланта Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, клуб MLS уже установил предварительный контакт с представителями "Аль-Хиляля", чтобы оценить возможность трансфера. Официальные переговоры пока не ведутся, однако стороны могут перейти к ним в ближайшие недели.

Положение Нуньеса в команде изменилось после перехода Карима Бензема в "Аль-Хиляль", который возглавляет Симоне Индзаги. Уругвайский форвард перестал играть важную роль в планах клуба, поэтому он рассматривает возможность продолжения карьеры в другом чемпионате.

"Атланта Юнайтед" намерен усилить линию атаки и пригласить в MLS еще одного известного футболиста. В случае перехода 27-летний Нуньес сможет сыграть в чемпионате США против Лионеля Месси, который представляет "Интер Майами".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Клопп анонсировал большие изменения в сборной Германии
17:45
Мировой футбол

Клопп анонсировал большие изменения в сборной Германии

Новый главный тренер намерен обновить состав и структуру команды
Мурад Мусаев хочет пригласить звезду сборной Эквадора
17:40
Мировой футбол

Мурад Мусаев хочет пригласить звезду сборной Эквадора

"Краснодар" проявляет интерес к вингеру "Фламенго" Гонсало Плате
"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Эндрик назовет сына необычным именем
16:44
Мировой футбол

Эндрик назовет сына необычным именем

Футболист "Реала" и его супруга выбрали имя Кендрик

"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао
16:10
Мировой футбол

"Фенербахче" готов заплатить до 60 млн евро за Рафаэля Леао

Стамбульский клуб намерен опередить "Галатасарай" в борьбе за португальца

Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"
14:56
Мировой футбол

Лука Модрич: "Мы очень хотим реабилитироваться за прошлый сезон"

Хорват продлил контракт с "Миланом" до 2027 года

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема
22 Июля 12:53
Мировой футбол

Девушка Ямаля высказалась о его бывшей и выбрала Беллингема - ВИДЕО

Старые видео с Инес Гарсией вызвали обсуждение в социальных сетях

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России
22 Июля 13:08
Зимние виды спорта

Фигурист сборной Азербайджана ответил хейтерам в России

Александр Плющенко заявил, что имеет право на собственное мнение о футболе и призвал критиков пройти мимо

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"
22 Июля 11:18
Мировой футбол

УЕФА жестко наказал "ЦСКА (София)" перед матчем с "Карабахом"

Болгарский клуб приедет в Баку без болельщиков