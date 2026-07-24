Клопп анонсировал большие изменения в сборной Германии

Новый главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клопп заявил, что намерен провести серьезные изменения в национальной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, 59-летний специалист выступил перед журналистами на церемонии представления во Франкфурте.

"Я хочу, чтобы мы улучшили все. Хочу создать позитивный образ сборной Германии и вернуть ее на вершину. Подхожу к этой работе с огромным воодушевлением", - сказал Клопп.

Тренер также допустил неожиданные решения при формировании состава. "Шанс получат футболисты, которые сами этого не ожидают. Я всегда старался быть смелым и продолжу действовать так же. Хочу, чтобы команда показывала футбол, который нравится всем. Возможно, это не всегда сразу будет приносить результат, но моя цель в том, чтобы после матчей люди уходили домой со словами: "Вау"", - отметил он.

По словам Клоппа, у Германии достаточно молодых талантов для обновления команды. "Я посмотрел на имена футболистов и почувствовал большой оптимизм. У нас невероятно много талантов. Наша команда U-17 становилась чемпионом мира и Европы. Сейчас этим игрокам уже по 20 лет, и они могут нам помочь", - подчеркнул специалист.

При этом Клопп призвал не ждать мгновенного результата. "В Германии ожидания невероятно высоки. Мы, безусловно, хотим добиваться самых больших целей, но необходимо понимать, что для этого потребуется время", - заявил тренер.

Он также сообщил, что планирует глубоко участвовать в изменении структуры национальной команды. "Я хочу максимально погрузиться во все процессы. Те, кто пригласил Юргена, должны принять его полностью. Сегодня все довольны, но не уверен, что так будет каждый день", - добавил Клопп.

Специалист отметил, что одной из главных задач станет поиск баланса между развитием футболистов и достижением результата в Лиге наций УЕФА и других официальных турнирах.

Клопп сменил на посту главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана. Его контракт рассчитан до чемпионата мира 2030 года.