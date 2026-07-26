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Ян Диоманде подпишет с "Реалом" контракт до 2031 года - Романо

Мировой футбол
Новости
26 Июля 2026 23:50
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Ян Диоманде подпишет с "Реалом" контракт до 2031 года - Романо

Фланговый нападающий "РБ Лейпциг" Ян Диоманде станет новым игроком мадридского "Реала". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В воскресенье, 26 июля, было достигнуто соглашение с "РБ Лейпциг" о трансфере ивуарийского вингера, сумма превысит € 100 млн.

Диоманде отправится в Мадрид на неделе для прохождения медицинского обследования и подписания контракта до июня 2031 года.

В минувшем сезоне Диоманде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

İdman.Biz
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