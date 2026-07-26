"Реал" договорился с Диоманде и готовит новое предложение "Лейпцигу"

Мадридский "Реал" согласовал контракт с крайним нападающим "Лейпцига" Яном Диоманде. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, как и "Пари Сен-Жермен" в июне, "Реал" также одобрил все условия, запрашиваемые окружением игрока. Отмечается, что после того, как "Лейпциг" отклонил одно предложение "сливочных" в размере 90 млн евро плюс 10 млн евро, мадридский клуб готов вернуться с новыми улучшенными для немецкого клуба условиями.

Утверждается, что "ПСЖ" не понравилась данная ситуация, поэтому клуб сегодня снова связался с "Лейпцигом", чтобы попытаться восстановить чашу весов в отношении перехода игрока в свою сторону. Подчеркивается, что другие клубы, интересовавшиеся ивуарийцем, включая "Манчестер Сити", выбыли из гонки, в которой до "финала" дошли лишь "ПСЖ" и "Реал".